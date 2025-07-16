В Военную академию документы подали свыше 600 абитуриентов

О тех, кто выбирает профессию Родину защищать. Более 600 абитуриентов уже подали заявления в приемную комиссии Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В главный военный вуз страны планируют зачислить более 700 курсантов. В этом году цифры набора увеличены. Открыта кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Также появилась новая специальность «Штабная и организационно-мобилизационная работа». Абитуриенты могут выбрать один из восьми факультетов.