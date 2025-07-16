В Военную академию документы подали свыше 600 абитуриентов
О тех, кто выбирает профессию Родину защищать. Более 600 абитуриентов уже подали заявления в приемную комиссии Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В главный военный вуз страны планируют зачислить более 700 курсантов. В этом году цифры набора увеличены. Открыта кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Также появилась новая специальность «Штабная и организационно-мобилизационная работа». Абитуриенты могут выбрать один из восьми факультетов.
Роман Мазур, абитуриент:
Приехал я из городского поселка Лельчицы. Думал, между факультетом военной разведки и внутренних войск. Определился на факультете внутренних войск. Надеюсь, что поступлю. Мама поддержала. Как по мне, каждый мужчина должен защищать свою родину. Если не поступлю, то пойду на военную разведку.
Олег Чумаков, абитуриент:
Решил поступать в Военную академию на авиационный факультет. Это моя мечта. Я с детства хотел стать летчиком.
Юлия Чумакова:
Сами из Могилева. Пытаюсь его всячески поддержать в его выборе. У нас, если можно так сказать, династия военных. Дедушка и папа военные, поэтому он будет продолжать.
Приемная комиссия работает ежедневно без перерыва и выходных. Подать документы абитуриенты могут до 19 июля – в этот же день появятся и списки поступивших.