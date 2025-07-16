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В Военную академию документы подали свыше 600 абитуриентов

16 июля 2025 13:35
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О тех, кто выбирает профессию Родину защищать. Более 600 абитуриентов уже подали заявления в приемную комиссии Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В главный военный вуз страны планируют зачислить более 700 курсантов. В этом году цифры набора увеличены. Открыта кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Также появилась новая специальность «Штабная и организационно-мобилизационная работа». Абитуриенты могут выбрать один из восьми факультетов. 

В Военную академию документы подали свыше 600 абитуриентов-2

Роман Мазур, абитуриент:
Приехал я из городского поселка Лельчицы. Думал, между факультетом военной разведки и внутренних войск. Определился на факультете внутренних войск. Надеюсь, что поступлю. Мама поддержала. Как по мне, каждый мужчина должен защищать свою родину. Если не поступлю, то пойду на военную разведку.

В Военную академию документы подали свыше 600 абитуриентов-4

Олег Чумаков, абитуриент: 
Решил поступать в Военную академию на авиационный факультет. Это моя мечта. Я с детства хотел стать летчиком.

В Военную академию документы подали свыше 600 абитуриентов-6

Юлия Чумакова:
Сами из Могилева. Пытаюсь его всячески поддержать в его выборе. У нас, если можно так сказать, династия военных. Дедушка и папа военные, поэтому он будет продолжать.

Приемная комиссия работает ежедневно без перерыва и выходных. Подать документы абитуриенты могут до 19 июля – в этот же день появятся и списки поступивших. 

# Вступительная кампания # Военная академия Республики Беларусь

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