«Белая Русь» готовится к своей первой электоральной кампании. Состоялась конференция центрального районного отделения

Новости Беларуси. К своей первой электоральной кампании готовится партия «Белая Русь». 23 ноября в Минске прошла конференция центрального районного отделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партийцы избрали 11 делегатов для участия в учредительном съезде. У них ответственная миссия – определить возможных претендентов в кандидаты на депутатские кресла. Голос новой политический силы после единого дня голосования должен зазвучать в парламенте, а также в регионах страны. В планах «Белой Руси» – выдвигать своих кандидатов в депутаты всех уровней: от местных до Палаты представителей.

Андрей Есьман, председатель районного отделения по Центральному району Минска белорусской партии «Белая Русь»:

Мы не ставим вопрос о наращивании численности – ни в коем случае. В партию должны идти люди с сильной гражданской позицией, настроенные на конструктивный диалог, на созидание, на поддержку того курса, который определяет наш Президент, готовы поддерживать Президента в полный рост, не скрывая своих лиц и имен.

На сегодня в отделении партии по Центральному району Минска насчитывается более полутысячи партийцев. О желании присоединиться к ним заявили еще почти сто человек, написав накануне заявления. В ближайшее время все они пополнят ряды «Белой Руси».