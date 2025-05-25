«Флорида» разгромила «Каролину» и находится в шаге от финала Кубка Стэнли

«Флорида» в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ уверенно обыграла «Каролину» со счетом 6:2, доведя счет в серии до 3-0. Об этом пишет ТАСС.

Ник Миккола и Александр Барков оформили дубли, а Адам Баквист и Брэд Марчанд также забросили по шайбе. За «Каролину» забили Логан Станковен и Сет Джарвис.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков, а его партнер по команде Петр Кочетков - 22 из 28. Для Сергея Бобровского это 109-й матч в плей-офф, он стал лучшим бомбардиром. Лидером по количеству проведенных матчей остается Сергей Федоров (183).

Четвертая встреча этой серии пройдет на «Флорида Арене» в ночь на 27 мая. Клуб находится в шаге от выхода в финал.