В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием

В Лиозненском районе из-за человеческого фактора погибли 677 поросят. Установлено, что главный инженер неоднократно получал на мобильный телефон автоматические уведомления от программного обеспечения свинокомплекса о сбое в системе климат-контроля и не принял никаких мер, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за критического повышения температуры в репродукторе менее чем за сутки погибли животные. Причиненный предприятию ущерб составил более 150 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности.

Так выглядит лента новостей только за последнюю неделю. Махинации с документами, нарушения санэпиднорм и элементарная халатность. Как следствие, материальный ущерб в сотни тысяч рублей и уголовная ответственность за превышение служебных полномочий. Такая статья теперь грозит и руководителям двух хозяйств Червенского района. В сумме во время проверки там недосчитались порядка пяти сотен коров.

Дмитрий Огурцов, старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями Червенского РОВД:

Было установлено, что руководители давали своим подчиненным работникам незаконное указание на внесение ложных, недостоверных сведений в официальные документы, отчеты, в том числе и статистические. В отношении руководителей хозяйства, а также подчиненных работников возбуждены уголовные дела, и их действием будет дана надлежащая правовая оценка. Ущерб от противоправных действий должностных лиц и работников предприятий составил не менее 380 тысяч белорусских рублей.

Уголовка, только уже по статье «Служебный подлог», грозит и работникам хозяйств: зоотехникам, ветврачам, бригадирам. Пока ведутся следственные действия, все они в ожидании правосудия продолжают работать на своих местах. Разобраться в этом грязном деле решила и наша съемочная группа. Первая точка – предприятие, где в результате проверки на фермах недосчитались три сотни голов.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сейчас мы находимся на одной из восьми ферм сельхозпредприятий. Именно здесь погибло больше всего коров. Это порядка двух сотен голов. И по словам самих работников предприятия, все дело в отсутствии должного контроля за состоянием здоровья и качеством питания животных. Главный ветврач хозяйства Александр по понятным причинам свое лицо показывать не захотел. Тем не менее на разговор, пусть и не очень приятный, согласился. Как соучастнику преступления, такая роль ему уже отведена процессом, также грозит уголовная ответственность.

Александр, главный ветврач сельхозпредприятия:

Совместно скрывали.

– Почему?

– Потому что нас наказывали, возмещали ущерб за этот падеж. Через прокуратуру взыскивали деньги, поэтому решили скрывать.

– Какие причины смерти? Это какие-то заболевания животных?

– Да, это в основном заболевания: инфекционные, бактериальные, клостридиозы. Только сейчас это все открывается после исследований.

А эти фото сделаны правоохранителями во время проверки рабочего места бригадира фермы Светланы. В свои блокноты она записывала погибший скот. Маркером же отмечала коров, которые проходили документально как падеж. Почему же больным животным вовремя не оказывали должную помощь и всячески скрывали происходящее, ответ последовал незамедлительно.

Светлана, бригадир молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия:

Наверное, лекарства не было. Все руководство знало о падеже.

– Вы хотели как-то решить эту проблему?

– Естественно, я ездила к директору сама. Ездила и ничего не решалось.

– То есть он ничего не хотел предпринимать?

– Нет. Светлане, как и остальным коллегам по цеху, теперь грозит до 2 лет ограничения свободы. По ее словам, именно директор хозяйства закрывал глаза на массовый падеж коров и заставлял держать рот на замке своим подчиненным. И все это под личным страхом уголовной ответственности. Такая привычка, судя по всему, до сих пор сохранилась у бухгалтера по животноводству, которая на протяжении нескольких лет вносила ложные сведения в документы.

По всей видимости, не захотел пить чай с прессой и нынешний руководитель, в прошлом главный зоотехник предприятия, который также находится под следствием. К нашему визиту его словно корова слизала. Ни его, ни заместителей на месте не оказалось. А потому мы отправились в еще одно отличившееся хозяйство, где бессовестно утаили гибель более 160 буренок.