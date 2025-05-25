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В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием

25 мая 2025 16:53
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В Лиозненском районе из-за человеческого фактора погибли 677 поросят. Установлено, что главный инженер неоднократно получал на мобильный телефон автоматические уведомления от программного обеспечения свинокомплекса о сбое в системе климат-контроля и не принял никаких мер, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из-за критического повышения температуры в репродукторе менее чем за сутки погибли животные. Причиненный предприятию ущерб составил более 150 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности.

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-2
В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-3
В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-4

Так выглядит лента новостей только за последнюю неделю. Махинации с документами, нарушения санэпиднорм и элементарная халатность. Как следствие, материальный ущерб в сотни тысяч рублей и уголовная ответственность за превышение служебных полномочий. Такая статья теперь грозит и руководителям двух хозяйств Червенского района. В сумме во время проверки там недосчитались порядка пяти сотен коров.

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-6

Дмитрий Огурцов, старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями Червенского РОВД:
Было установлено, что руководители давали своим подчиненным работникам незаконное указание на внесение ложных, недостоверных сведений в официальные документы, отчеты, в том числе и статистические. 

В отношении руководителей хозяйства, а также подчиненных работников возбуждены уголовные дела, и их действием будет дана надлежащая правовая оценка. Ущерб от противоправных действий должностных лиц и работников предприятий составил не менее 380 тысяч белорусских рублей.

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-8

Уголовка, только уже по статье «Служебный подлог», грозит и работникам хозяйств: зоотехникам, ветврачам, бригадирам. Пока ведутся следственные действия, все они в ожидании правосудия продолжают работать на своих местах. Разобраться в этом грязном деле решила и наша съемочная группа. 

Первая точка – предприятие, где в результате проверки на фермах недосчитались три сотни голов. 

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-10

Алеся Иванова, корреспондент:
Сейчас мы находимся на одной из восьми ферм сельхозпредприятий. Именно здесь погибло больше всего коров. Это порядка двух сотен голов. И по словам самих работников предприятия, все дело в отсутствии должного контроля за состоянием здоровья и качеством питания животных. 

Главный ветврач хозяйства Александр по понятным причинам свое лицо показывать не захотел. Тем не менее на разговор, пусть и не очень приятный, согласился. Как соучастнику преступления, такая роль ему уже отведена процессом, также грозит уголовная ответственность.

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-12

Александр, главный ветврач сельхозпредприятия:
Совместно скрывали.
– Почему?
– Потому что нас наказывали, возмещали ущерб за этот падеж. Через прокуратуру взыскивали деньги, поэтому решили скрывать.
– Какие причины смерти? Это какие-то заболевания животных?
– Да, это в основном заболевания: инфекционные, бактериальные, клостридиозы. Только сейчас это все открывается после исследований.

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-14

А эти фото сделаны правоохранителями во время проверки рабочего места бригадира фермы Светланы. В свои блокноты она записывала погибший скот. Маркером же отмечала коров, которые проходили документально как падеж. Почему же больным животным вовремя не оказывали должную помощь и всячески скрывали происходящее, ответ последовал незамедлительно.

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-16

Светлана, бригадир молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия:
Наверное, лекарства не было. Все руководство знало о падеже. 
– Вы хотели как-то решить эту проблему?
– Естественно, я ездила к директору сама. Ездила и ничего не решалось. 
– То есть он ничего не хотел предпринимать? 
– Нет.

Светлане, как и остальным коллегам по цеху, теперь грозит до 2 лет ограничения свободы. По ее словам, именно директор хозяйства закрывал глаза на массовый падеж коров и заставлял держать рот на замке своим подчиненным. И все это под личным страхом уголовной ответственности. Такая привычка, судя по всему, до сих пор сохранилась у бухгалтера по животноводству, которая на протяжении нескольких лет вносила ложные сведения в документы. 

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-18

По всей видимости, не захотел пить чай с прессой и нынешний руководитель, в прошлом главный зоотехник предприятия, который также находится под следствием. К нашему визиту его словно корова слизала. Ни его, ни заместителей на месте не оказалось. А потому мы отправились в еще одно отличившееся хозяйство, где бессовестно утаили гибель более 160 буренок.

В Червенском районе из-за падежа недосчитались около 500 коров. Работники хозяйств под следствием-20

Одна из главных улик – пакет с бирками от мертвых животных, найденный милицией в кабинете главного ветврача. К слову об уликах, чтобы скрыть непроизвольный падеж, здесь пошли дальше. На протяжении нескольких лет бухгалтер составлял акты в двух экземплярах, фактический и чистенький – для проверки.

Подробнее в видеоматериале.

# Криминал # Сельское хозяйство # Алеся Иванова

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