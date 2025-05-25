Медведев заявил, что буферная зона может занять всю территорию Украины

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения оказания Западом военной помощи Киеву буферная зона может распространиться почти на всю Украину. Об этом пишет ТАСС.

Свои слова он проиллюстрировал видеороликом, на глядно показывающим зону красного цвета, в результате чего под контролем Украины останется лишь ее небольшая западная часть.

Ранее планы по созданию такой зоны подтвердил Владимир Путин, отметивший, что Вооруженные силы России уже приступили к ее формированию.