Прямой эфир

Медведев заявил, что буферная зона может занять всю территорию Украины

25 мая 2025 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Медведев заявил, что буферная зона может занять всю территорию Украины-0

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения оказания Западом военной помощи Киеву буферная зона может распространиться почти на всю Украину. Об этом пишет ТАСС.

Свои слова он проиллюстрировал видеороликом, на глядно показывающим зону красного цвета, в результате чего под контролем Украины останется лишь ее небольшая западная часть.

Ранее планы по созданию такой зоны подтвердил Владимир Путин, отметивший, что Вооруженные силы России уже приступили к ее формированию.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Больше Земли во много раз. Над Солнцем обнаружили похожий на птицу объект
25 мая 2025 16:33

Больше Земли во много раз. Над Солнцем обнаружили похожий на птицу объект

«Флорида» разгромила «Каролину» и находится в шаге от финала Кубка Стэнли
25 мая 2025 16:00

«Флорида» разгромила «Каролину» и находится в шаге от финала Кубка Стэнли

МО РФ: 110 БПЛА были сбиты над регионами России за ночь
25 мая 2025 14:58

МО РФ: 110 БПЛА были сбиты над регионами России за ночь