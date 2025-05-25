Европейская мечта – почему немцы меняют Германию на белорусский агрогородок?

Как говорит Александр Лукашенко, мы все умеем делать, нам только не хватает дисциплины. Но поучиться ее соблюдать можно у других. И нет в этом ничего зазорного, тем более что за знаниями далеко ехать не надо – хоть бы на Полесье. В Березовском районе как-то незаметно на базе колоритного агрогородка образовалась целая немецкая диаспора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Граждане Германии по разным причинам приехали в Беларусь. К чему точно привыкать не пришлось – так это к порядку. Здесь даже проще. Наши дачи по сравнению с немецкими – уж точно для души и огородного творчества. Сами судите, лишь несколько примеров педантичности по немецким законам, где расписано все вплоть до высоты дерева, травы и даже садового домика. Участок обычно равен всего 4 соткам. Площадь строения, включая террасу, не должна превышать более 24 квадратных метра. Строить можно только одноэтажные дома с высотой потолка 2,6 метра и 3,5 с двухскатной крышей. Но самое интересное, что в таком домике нельзя оставаться на ночь, покинуть садовые угодья необходимо до 22 часов. Если же соседи заметят, что человек остался с ночевкой, то они, скорее всего, сообщат в садовое общество, а те уже выпишут штраф. Кроме этого, в перечне строгих правил запрет на установку стационарных бассейнов, подъезд к участку на машине, а в некоторых немецких товариществах нельзя даже жарить шашлыки. Возможно, именно менее регламентированные правила белорусского отдыха на свежем воздухе и вдохновили некоторых граждан Германии. А за ними потянулись и жители других государств. Как все уживаются в Спорово и почему домик в белорусской деревне – европейская мечта, расскажет Кристина Протосовицкая.

Немец Андреас Бекенхайде променял пригород Ганновера на белорусское Спорово. С тех пор прошло 5 лет. Шьет себе льняную вышиванку, отказался от работы в праздники и даже научился шутить по-русски. Еще вчерашний житель Германии выбрал не самый простой, но точно самый живописный край Беларуси для жизни. В агрогородке Спорово 400 подворий и порядка 830 жителей. Среди местных увидишь и переселенцев из других стран – России, Украины, Германии. За последние 6 лет продали 10 старых домов. В одном из таких живет Андреас. Удаленная работа в IT позволяет погрузиться в колорит с головой. Говорит, иначе никак.

Андреас Бекенхайде, житель агрогородка Спорово:

Если живешь в другой стране, первое – надо язык и культура. Это надо принимать и жить вот так. Первый раз в моей жизни была рыбалка. Я даже не знаю, как надо ставить, как снять. Прикольно. Если праздники – раньше я не знал праздники никакие. А потом год живешь, еще, еще, еще – узнаешь. Надо уважение.

В радиусе 25 километров от Андреаса живут еще 17 немцев. Березовский район для них как выигрыш в логистическую лотерею – равноудален от столицы и областного центра. Андреас Бекенхайде:

Тут уже много живет. Они хотят уехать оттуда, надоела Германия. Приезжают в Беларусь, тут спокойная, мирная страна. А Спорово, потому что тут немцы, там немцы, они могут пообщаться друг с другом, чтобы не быть одному. Но один все равно не будешь, конечно. Тут можно пообщаться с каждым.

Сам агрогородок Спорово будто на острове. От большой земли отделяет вода – озеро и река. Отсюда такая самобытность и тяга ассимилировать каждого, кто оказывается – однажды или на всю жизнь. Первым делом среди иностранцев спросом пользуются дома, откуда открывается вид на знаменитое Споровское озеро.

Наталья Чайчиц, председатель Споровского сельисполкома:

Данный дом приобрели иностранные граждане, он имел кое-какие вопросы. Навели здесь должный санитарный порядок, провели реконструкцию жилого дома. Так вот он сейчас выглядит.

В Беларуси иностранцы приобретают не просто стены и крыши, а образ жизни: чистоту и порядок, законность и спокойствие, качественные продукты и коммунальные платежи, в которых все прозрачно.