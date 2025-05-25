МО РФ: 110 БПЛА были сбиты над регионами России за ночь

Средствами ПВО РФ в ночь на воскресенье было сбито 110 БПЛА украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении ведомства указывается, что уничтожение и перехват были осуществлены с 0:00 до 7:00 по московскому времени.

В МО РФ уточняется, что 16 БПЛА были сбиты над Тульской областью, по 14 – над Брянской и Калужской областями, по 13 – над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями, 8 – над Орловской, 7 – над Крымом, 2 – над Смоленской и по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.