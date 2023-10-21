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Лучшего папу выбрали в Гомеле, выполнять задания им помогали дети. Вот как проходил конкурс

21 октября 2023 09:01
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Новости Беларуси. Папа может все что угодно, а многодетный – во сто крат больше. В Гомеле в честь праздника выбирали лучшего папу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящая творческая битва развернулась среди мужчин. Отрадно, что выполнять задания им помогали дети. Ведь у малышей и взрослых зачастую общие интересы.

К примеру, семейный досуг объединяет Шипковых из Новобелицкого района Гомеля. Многодетный отец Виктор служит в милиции и находит время для вышивки и игры на аккордеоне. Подпевает вся семья.

Лучшего папу выбрали в Гомеле, выполнять задания им помогали дети. Вот как проходил конкурс-1

Виктор Шипков, многодетный отец:
В конкурсе папа себя покажет. Роль папы в семье показывать пример спокойствия, размеренности и руководить семьей. Конечно, не всегда это получается, потому что дома есть еще один генерал, который может легко поломать мои наполеоновские планы. Но самое главное, поддерживать своего генерала.

Лучшего папу выбрали в Гомеле, выполнять задания им помогали дети. Вот как проходил конкурс-4

Конкурс украсили выставка творческих работ, игровые локации для детей и концерт. Главное – семьям подарили возможность побыть вместе и поделиться самым сокровенным.

Лучшего папу выбрали в Гомеле, выполнять задания им помогали дети. Вот как проходил конкурс-7

Александр Юрковец, многодетный отец:
У меня трое детей: два мальчика – старший Платон, средний Игорь и младшая девочка Аделина. Все занимаются спортом, каждый своим. Старший занимается дзюдо, средний – футболом, а девочка ходит на танцы. Каждый день что-то интересное. Дети растут. Что-то новое, интересное, смешное.

Лучшего папу выбрали в Гомеле, выполнять задания им помогали дети. Вот как проходил конкурс-10

Леонид Бойцов, многодетный отец:
Пример подаю положительный во всех начинаниях. Тянутся, потому что я их поддерживаю очень во многом. Помогаю им во всем, что они хотят. Допустим, хотят заниматься спортом – я им всячески содействую, помогаю. Хотят учиться лучше – тоже мы это приветствуем.

Сегодня в Гомеле около 4 тысяч многодетных семей. В 16-ти из них отец один воспитывает троих и более детей.

# Брак и семья # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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