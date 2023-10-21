Лучшего папу выбрали в Гомеле, выполнять задания им помогали дети. Вот как проходил конкурс

Новости Беларуси. Папа может все что угодно, а многодетный – во сто крат больше. В Гомеле в честь праздника выбирали лучшего папу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящая творческая битва развернулась среди мужчин. Отрадно, что выполнять задания им помогали дети. Ведь у малышей и взрослых зачастую общие интересы. К примеру, семейный досуг объединяет Шипковых из Новобелицкого района Гомеля. Многодетный отец Виктор служит в милиции и находит время для вышивки и игры на аккордеоне. Подпевает вся семья.

Виктор Шипков, многодетный отец:

В конкурсе папа себя покажет. Роль папы в семье – показывать пример спокойствия, размеренности и руководить семьей. Конечно, не всегда это получается, потому что дома есть еще один генерал, который может легко поломать мои наполеоновские планы. Но самое главное, поддерживать своего генерала.

Конкурс украсили выставка творческих работ, игровые локации для детей и концерт. Главное – семьям подарили возможность побыть вместе и поделиться самым сокровенным.

Александр Юрковец, многодетный отец:

У меня трое детей: два мальчика – старший Платон, средний Игорь и младшая девочка Аделина. Все занимаются спортом, каждый своим. Старший занимается дзюдо, средний – футболом, а девочка ходит на танцы. Каждый день что-то интересное. Дети растут. Что-то новое, интересное, смешное.