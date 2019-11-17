Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи

Новости Беларуси. Первый брифинг и первые оперативные данные показывают, что инфоцентр полностью готов к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освещают парламентские выборы почти 700 журналистов, половина из них – зарубежные. Сегодня экспертное мнение высказывают политологи. С некоторыми мы успели пообщаться еще до пресс-конференции.

Сергей Сверкунов, заместитель председателя Белорусского союза журналистов:

Во-первых, любая такая кампания всегда была важна, потому что народ выбирает тех людей, которые будут формировать законы, по которым нам жить. А во-вторых, важно очень избрать тех людей, которые будут работать не только в парламенте, но и где-то в округах, общаться с людьми, узнавать их, даже в этот момент, их проблемы, чтобы потом их можно было решать.

Валерий Бельский, директор Института экономики НАН Беларуси:

В течение работы парламента шестого созыва были приняты знаковые решения в области цифровизации экономики. Были приняты решения, которые позволили нам продвинуться в различных международных рейтингах. Следующему парламенту, наверное, задание – улучшить наши оценки и повысить привлекательность Беларуси для инвесторов, в том числе для национальных инвесторов.

Валерий Байнёв, доктор экономических наук:

Я убежден в том, что то сейчас происходит в стране – выборы – подтвердит приверженность белорусов курсу стабильного, мирного, овеянного трудом, развития нашей страны. Белорусы в очередной раз сдадут экзамен не просто на политическую зрелость, они сдадут «на отлично».

О первых известных нам цифрах поговорим с заведующим сектором внутриполитического анализа Белорусского института стратегических исследований Андреем Чернобаем. Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей» Известно, что проголосовало чуть больше 37 % избирателей, о чем нам могут сказать эти цифры?