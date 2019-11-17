Спросили на избирательных участках, какие есть предложения для нового созыва у молодых отцов?

Новости Беларуси. Выборы, так уж принято в нашей стране – день особый. Избирательные участки это и место, где можно окунутся в праздник. Так ли это, узнаем у нашего корреспондента.
На связь выходит Вероника Гришкова.
Новости Беларуси. Выборы, так уж принято в нашей стране – день особый. Избирательные участки это и место, где можно окунутся в праздник. Так ли это, узнаем у нашего корреспондента.
На связь выходит Вероника Гришкова.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Избирательных участков в столице более 700. Мы находимся на 365-м участке в средней школе №59 Минска. Избиратели приходят активно, несмотря на утро выходного дня.
Изюминкой этого участка стала работа проекта «ПапаЗал» – можно поиграть в футбол, баскетбол, волейбол вместе с детьми. Хорошая возможность провести выходной активно. В этом депутатском корпусе, работа которого истекает, есть два спортсмена-олимпийца.
Шестой созыв был особенно внимателен к теме отцовства, активно шло обсуждение введения двухнедельного отпуска для отцов при рождении ребенка. Какие еще есть предложения уже для нового созыва у молодых отцов, мы спросили прямо у избирателей на участке.
Я считаю, что отец должен принимать такое же участие, как и мать. После рождения ребенка он должен помочь матери пройти этот адаптационный период после родов, побыть дома, помочь по хозяйству, если есть первый ребенок – с ним заниматься, чтобы маму разгрузить от бытовых проблем.
Обширная развлекательная программа подготовлена на всех участках. Выступают звезды эстрады, народные коллективы, артисты цирка. Особый гвоздь программы – гастрономические удовольствия. До 20.00 есть время проголосовать.
«Мы приготовили по лучшим рецептам солянку». Чем будут угощать на избирательных участках Минска?
Подробности – в видеоматериале