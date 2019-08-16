Легендарный детский лагерь «Зубрёнок» отмечает 50-летие

Новости Беларуси. Образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный флагман детского отдыха и оздоровления пользуется заслуженным авторитетом не только у белорусов.

За полувековую историю учреждения здесь накоплен богатый педагогический опыт работы с детьми. Сформирована своя уникальная воспитательная система. Ежегодно «Зубрёнок» выбирают местом отдыха более 16 тысяч мальчишек и девчонок более чем из 45 стран мира.

Центр неоднократно признавался лидером в образовательной системе Беларуси, труд его сотрудников отмечался на самых высоких уровнях. И в юбилейный день слова благодарности очередной раз прозвучат со стороны высшего руководства страны.