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Легендарный детский лагерь «Зубрёнок» отмечает 50-летие

16 августа 2019 07:12
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Новости Беларуси. Образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный флагман детского отдыха и оздоровления пользуется заслуженным авторитетом не только у белорусов.

Легендарный детский лагерь «Зубрёнок» отмечает 50-летие-1

За полувековую историю учреждения здесь накоплен богатый педагогический опыт работы с детьми. Сформирована своя уникальная воспитательная система. Ежегодно «Зубрёнок» выбирают местом отдыха более 16 тысяч мальчишек и девчонок более чем из 45 стран мира.

Легендарный детский лагерь «Зубрёнок» отмечает 50-летие-4

Центр неоднократно признавался лидером в образовательной системе Беларуси, труд его сотрудников отмечался на самых высоких уровнях. И в юбилейный день слова благодарности очередной раз прозвучат со стороны высшего руководства страны.

Легендарный детский лагерь «Зубрёнок» отмечает 50-летие-7

В полдень пройдёт торжественная линейка, на которой заслуженным работникам вручат почётные грамоты. Для гостей проведут экскурсию по тематическим площадкам. А одним из кульминационных моментов станет открытие скульптурной композиции «Наш вожатый – товарищ и друг».

Легендарный детский лагерь «Зубрёнок» отмечает 50-летие-10

# Детский лагерь «Зубренок» # общество # Фотофакт

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