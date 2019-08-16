Верующие соберутся в Браславе на коронацию иконы Божьей Матери «Владычицы озёр»

Новости Беларуси. Уже 16 августа сотни верующих со всех уголков нашей страны соберёт праздник, посвящённый 10-летию коронации иконы Божьей Матери «Владычица озёр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции пройдёт он в Браславе, в костёле которого и хранится одна из наиболее почитаемых католических чудотворных икон Беларуси. До XIX века её санктуарием считался униатский монастырь на острове озера Неспиш.

Позже невероятным образом уцелевшую после сильного пожара икону нашли на соседнем острове Святом этого же озера. Паломники со всего мира стремятся принять участие в ежегодной торжественной литургии в честь святыни.