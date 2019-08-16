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Верующие соберутся в Браславе на коронацию иконы Божьей Матери «Владычицы озёр»

16 августа 2019 08:05
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Новости Беларуси. Уже 16 августа сотни верующих со всех уголков нашей страны соберёт праздник, посвящённый 10-летию коронации иконы Божьей Матери «Владычица озёр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Верующие соберутся в Браславе на коронацию иконы Божьей Матери «Владычицы озёр»-1

По традиции пройдёт он в Браславе, в костёле которого и хранится одна из наиболее почитаемых католических чудотворных икон Беларуси. До XIX века её санктуарием считался униатский монастырь на острове озера Неспиш.

Верующие соберутся в Браславе на коронацию иконы Божьей Матери «Владычицы озёр»-4

Позже невероятным образом уцелевшую после сильного пожара икону нашли на соседнем острове Святом этого же озера. Паломники со всего мира стремятся принять участие в ежегодной торжественной литургии в честь святыни.

Верующие соберутся в Браславе на коронацию иконы Божьей Матери «Владычицы озёр»-7

Состоится она 17 августа у 30-метрового корабля рядом с костёлом. А завершит праздник концерт органной музыки.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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