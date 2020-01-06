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«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне

06 января 2020 18:34
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Новости Беларуси. Рождественский вечер в Полыковичах, что в Могилевской области, встречают, как и сотни лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переодевшись в традиционные белорусские костюмы и не только, ряженые гуляют по деревне.

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник

«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне-1

«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне-3

Ирина Недобоева, корреспондент:
Коза, медведь, аист, волк. Именно таким составом «валачыліся па хатах» на Коляды. С песнями, танцами. Этой забавной традиции многие придерживаются и сейчас. А то – ведь на кону – угощения!

В семье Царевых колядовщиков уже ждали и угощения приготовили. Каждому персонажу свое любимое лакомство: мед, колбаски и сладости.

«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне-6

«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне-8

«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне-10

«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне-12

Наша козачка лягла спаці, трэба ёй, паважаныя, нешта даці. Дайце ёй каўбаскі і тры кускі сала, каб наша каза ўстала.

«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне-15

# Традиции Беларуси # общество # Ирина Недобоева # Фотофакт

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