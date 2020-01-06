«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне

Новости Беларуси. Рождественский вечер в Полыковичах, что в Могилевской области, встречают, как и сотни лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переодевшись в традиционные белорусские костюмы и не только, ряженые гуляют по деревне.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Коза, медведь, аист, волк. Именно таким составом «валачыліся па хатах» на Коляды. С песнями, танцами. Этой забавной традиции многие придерживаются и сейчас. А то – ведь на кону – угощения!

В семье Царевых колядовщиков уже ждали и угощения приготовили. Каждому персонажу свое любимое лакомство: мед, колбаски и сладости.