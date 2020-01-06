Путешествие в сказку. Чем радовали маленьких пассажиров «Новогоднего экспресса» в гостях у Детской железной дороги

Новости Беларуси. Из Минска в сказку за 20 минут. Совершить такое стремительное и невероятное путешествие приглашает Детская железная дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со станции «Заслоново» 4 раза в день отправляется «Новогодний экспресс». В компании веселых попутчиков-аниматоров, под аккомпанемент с детства любимых песен пассажиры доезжают до остановки «Сосновый Бор». Здесь праздник только начинается. Гости могут покататься на лошадях и пони, покормить кроликов, согреться горячим чаем или купить новогодние сувениры. Но главное действие – участие в театральном представлении «В гости к Деду Морозу».

Мы вообще приехали из-за границы, очень давно хотели попасть на это шоу, потому что уже давно слышали о нем. Ну и перед Рождеством еще хочется увидеть Деда Мороза, Снегурочку. И замечательное просто настроение у нас!

Артем Печеньков, начальник поезда Детской железной дороги им. К.С. Заслонова:

Летние и зимние перевозки отличаются тем, что пассажиры приходят с более хорошим настроением. Мы им должны создавать это настроение. Сделать так, чтобы пассажирам все понравилось. Чтобы люди получили массу впечатлений от нашей поездки.

К слову, всем желающим стать пассажирами праздничного поезда стоит поторопиться. 7 января «Новогодний экспресс» отправится по маршруту в последний раз.