Александр Лукашенко: я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск – это народный человек

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. В Минск он прибыл в качестве спецпосланника Папы Римского Франциска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости стороны тепло приветствовали друг друга. Более трех лет Клаудио Гуджеротти представлял интересы Ватикана в Минске в должности апостольского нунция. Служение Гуджеротти в Минске запомнилось активизацией контактов со Святым престолом. Весной 2016 года состоялся визит Александра Лукашенко в Ватикан, а в Минске появилось новое здание нунциатуры. Нынешний приезд архиепископа в Беларусь Президент назвал хорошим знаком.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что его святейшество Папа Франциск направил вас сегодня в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний Папа Франциск – это народный человек. Это меня очень прельщает. Клаудио Гуджеротти:

Он будет звонить сегодня вечером мне. Александр Лукашенко:

Передайте ему самые теплые слова, поздравления с Новым годом и очень крепкого здоровья. Если заболеет, тоже пусть не переживает. Если что, так мы готовы принять его на лечение.

Клаудио Гуджеротти:

А скажу, передам. Александр Лукашенко:

Мы умеем лечить. Но сейчас лучше не болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники, поэтому болеть некогда, нам некогда болеть. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам. Это хороший знак. Есть о чем поговорить, у нас всегда много тем было. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть. Клаудио Гуджеротти:

Но вы помните, что даже очень много получилось, слава Богу.