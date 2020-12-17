Александр Лукашенко: я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск – это народный человек
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. В Минск он прибыл в качестве спецпосланника Папы Римского Франциска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости стороны тепло приветствовали друг друга. Более трех лет Клаудио Гуджеротти представлял интересы Ватикана в Минске в должности апостольского нунция. Служение Гуджеротти в Минске запомнилось активизацией контактов со Святым престолом. Весной 2016 года состоялся визит Александра Лукашенко в Ватикан, а в Минске появилось новое здание нунциатуры.
Нынешний приезд архиепископа в Беларусь Президент назвал хорошим знаком.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень рад, что его святейшество Папа Франциск направил вас сегодня в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний Папа Франциск – это народный человек. Это меня очень прельщает.
Клаудио Гуджеротти:
Он будет звонить сегодня вечером мне.
Александр Лукашенко:
Передайте ему самые теплые слова, поздравления с Новым годом и очень крепкого здоровья. Если заболеет, тоже пусть не переживает. Если что, так мы готовы принять его на лечение.
Клаудио Гуджеротти:
А скажу, передам.
Александр Лукашенко:
Мы умеем лечить. Но сейчас лучше не болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники, поэтому болеть некогда, нам некогда болеть. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам. Это хороший знак. Есть о чем поговорить, у нас всегда много тем было. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть.
Клаудио Гуджеротти:
Но вы помните, что даже очень много получилось, слава Богу.
Александр Лукашенко:
Да. Но, к сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании надо вам снова в Беларусь возвращаться.
Клаудио Гуджеротти:
После Великобритании может быть и пенсия.
Беларусь всегда была привержена укреплению сотрудничества со Святым престолом. Об этом говорил Александр Лукашенко, принимая в ноябре верительные грамоты нового апостольского нунция. Добавим, Римско-католическая церковь – вторая по количеству верующих конфессия в нашей стране.