Прямой эфир

Генпрокуратура проведёт проверку по каждому факту превышения власти правоохранителями

17 августа 2020 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом 17 августа рассказали в Генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда поступают заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Обращаются и люди, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе.

Генпрокуратура проведёт проверку по каждому факту превышения власти правоохранителями-1

Кроме того, Генпрокуратура вместе с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий. В надзорном ведомстве также предоставили список тех, кто еще отбывает административный арест.

# Прокуратура Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ
17 августа 2020 10:48

В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ

За 55 лет собрала более 10 тысяч экспонатов. Вот какая уникальная коллекция книжных закладок есть у белоруски
17 августа 2020 10:40

За 55 лет собрала более 10 тысяч экспонатов. Вот какая уникальная коллекция книжных закладок есть у белоруски

В Вооружённых Силах Беларуси начались плановые учения
17 августа 2020 08:57

В Вооружённых Силах Беларуси начались плановые учения