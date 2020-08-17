Генпрокуратура проведёт проверку по каждому факту превышения власти правоохранителями

Новости Беларуси. По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом 17 августа рассказали в Генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда поступают заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Обращаются и люди, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе.