«Вводятся два дошкольных учреждения в этом году». Что ещё планируют построить в Московском районе

Гость программы «Большой город» – первый заместитель главы администрации Московского района – Виталий Брель. Новость последнего месяца от Московского района – это новый спортивный комплекс. Какие возможности он открывает для молодых людей? Виталий Брель, первый заместитель главы администрации Московского района:

Вы знаете, теперь мы очень горды. Нам могут позавидовать не только все районы Минска, но и другие областные центры. В Московском районе появился замечательный спортивный центр, где есть все игровые виды спорта: это и волейбол, и футбол, и гандбол, и баскетбол, плюс великолепный тренажерный зал, акробатический и гимнастический зал. Рядом находится СДЮШОР по фигурному катанию, и если раньше у деток было не столь много помещений, то сегодня всевозможные тренажерные, акробатические и гимнастические залы возможны для наших детей, чтобы они могли добиваться очень высоких результатов. Да и мы гордимся. Рядом находится Студенческая деревня, и сегодня все спартакиады среди молодежи, нашей студенческой молодежи, свои спартакиады – это у нас теперь в одном комплексе, не нужно с точки на точку передвигаться, а все есть централизовано в одном месте. Какие перспективы у воспитанников этого объекта? Может быть, кто-то из них в перспективе окажется на чемпионате Европы, мира или даже на Олимпийских играх? Виталий Брель:

Я думаю, что так оно и будет, ведь наши маленькие звездочки, поэтапно продвигаясь по своим ступенькам, становятся сначала чемпионами нашего города, потом нашей страны, а потом уже Европы, мира и, конечно же, Олимпийских игр. В этом без сомнения я уверен, что мы увидим тех ребят, которые занимаются в этом замечательном центре, на пьедесталах и на самых высоких пьедесталах.

Среди новостроек этого года в Московском районе и два детских сада. Это очень долгожданные учреждения образования. Чем они будут отличаться от подобных учреждений в вашем районе? Виталий Брель:

Вы правильно отметили – долгожданные. Сегодня два микрорайона – Михалова и Брилевичи – это молодые районы, которые у нас динамично развиваются, и мы выполняем в первую очередь шаговую доступность для наших родителей. Ко Дню города уже у нас на Каролинской откроется новое дошкольное учреждение порядка 230 мест, а уже к ноябрю – второе дошкольное учреждение в Михалово на 190 мест. Это два замечательных дошкольных учреждения с хорошими залами, бассейнами, педагогическими кадрами, которые на высоком уровне, на мой взгляд, и готовят наших деток. Вопрос детских садов в Московском районе стоит все же остро или уже постепенно решается? Виталий Брель:

На сегодня мы стараемся снять эту проблему, которая существует в нашем микрорайоне. Как я озвучивал, это два наших микрорайона – Брилевичи и Михалова, – вводятся два дошкольных учреждения в этом году, ну, и в ближайшее время (будет не в этом году, а в следующем году) планируется в микрорайоне Грушевка. Я думаю, что с вводом этих дошкольных учреждений мы частично проблему снимем. Сколько деток они смогут принять? Виталий Брель:

Как я называл, 230 – в один сад, 190 – во второй сад. И в Грушевке планируется также дошкольное учреждение на 230 мест. В Московском районе идет такой серьезный акцент прямо с дошкольных учреждений на белорусский язык. Как детки воспринимают эти белорусскоязычные группы? Сами родители часто просят определить туда своих детей. Виталий Брель:

Проблем не существует. На сегодня у нас в районе открыто 12 групп по изучению белорусского языка. Сегодня, если родители хотят, чтобы их ребенок изучал белорусский язык, они приходят с заявлением, формируются группы. И я еще раз повторюсь, что таких проблемных вопросов, что не хватает мест, либо нет возможности изучить белорусский язык – не существует. Сегодня каждый желающий изучить белорусский язык имеет возможность. Очень серьезный акцент в районе непосредственно на спорт. Во многих школах существуют специализированные классы: футбольные, гандбольные, плавательные. Какие перспективы они дают ученикам? Виталий Брель:

Это первая маленькая ступенька к большим победам. У нас в районе существует 15 именно таких специализированных спортивных классов различных видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, плавание. С детьми работают профессионалы высокого уровня – это заслуженные мастера спорта Республики Беларусь, это и олимпийские чемпионы. Сегодня для детей создаются все условия – это организация бесплатного питания, рассматривается индивидуальный подход в формировании учебного плана, чтобы синтезировать их было хорошо. Чтобы дети могли и заняться спортом, и обучаться, чтобы одно другому не мешало, а только способствовало. Поэтому сегодня наши молодые люди, детки, я думаю, что, начиная с таких стартовых возможностей, будут достигать высоких результатов.

Востребованы такие спортивные классы? Виталий Брель:

Востребованы. И у детей, и у родителей востребованы эти классы. И у нас футбол где-то рассматривается. Сейчас идет обращение от Федерации по хоккею на траве, я думаю, мы тоже посмотрим в этом году, откроем такой же специализированный класс. Классы пользуются популярностью, дети с удовольствием идут. На территории района парк Павлова – изначально просто место отдыха – сейчас тоже такая альтернативная спортивная площадка, где можно и прогуляться, и заняться спортом. И это еще не предел, впереди окончание второго строительства. Там уже можно будет разойтись любителям шахмат и шашек. Виталий Брель:

Конечно. Наверное, парк Павлова назову излюбленным местом жителей Московского района, да и, наверное, гостей. Мы все проводим мероприятия в парке Павлова – как спортивные, так и любые другие. Например, ко Дню Победы, к 3 июля, ко Дню города. Когда стоял вопрос о реконструкции парка Павлова, попытались сохранить эту изюминку, которая есть. Во-первых, семейная изюминка, когда семьи приходят, т. е. мама, папа, дети. Могут где-то расстелить покрывало и вместе посмотреть на мероприятие. И второе, чтобы была возможность заняться различными видами спорта. Несколько лет назад была открыта замечательная workout-площадка, которая пользуется популярностью. Говорили, она вторая такая большая была в республике, сейчас уже, может быть, и уступает. Но вместе с тем, вечером туда придешь – там вся молодежь. Да и не только молодежь, люди среднего возраста занимаются на этой площадке. Наш «Зеленстрой» пошел дальше – сделал детский городок для детей в парке Павлова. Сегодня закончилась, и вы видели, именно реставрация, реконструкция верхней площадки – это главный вход парка Павлова, где облагорожена площадка для проведения культурно-массовых мероприятий для наших граждан, ставили места для павильонов, где можно удобно расставить. В дальнейшем планируется сделать и беговую площадку, велоплощадку с парковками, площадку для шахмат и шашек, волейбольную площадку. Мы хотим, чтобы люди, которые будут приходить в парк, могли отдохнуть и семьей, и заняться спортом, не мешая друг другу, и получить удовольствие. Мы, когда обсуждали, хотели оставить парк в том виде, в котором он есть, не сносить, не строить громадные павильоны, потому что ту частичку природы, которая есть в Московском районе, надо сохранить. Чтобы люди получали удовольствие, занимаясь спортом, либо просто отдыхали, либо прогуливались семьями вдоль нашего канала. Создаются прекрасные видовые площадки. Виталий Брель:

Планируется изменить нашу великую Лошицу, как ее по-разному называют, кто-то мышка, кто-то Лошица, но историческое название – это Лошица, и она будет различными перепадами, будет с различными подходами. Поверьте, это будет замечательное место, которое будет притягивать не только жителей Московского района, но и гостей нашей столицы. Развиваются не только такие прекрасные места, как парк Павлова, но даже дворовые территории. Вы очень часто идете навстречу жителям района. Вплоть до того, что люди вам звонят, просят сделать лавочку или какую-то детскую площадку, и через какое-то время вы действительно помогаете им реализовать вот эту вот задумку. Виталий Брель:

Да, это так. Переходя от парка к жителям, первая идея – установить скамейки. Это произошло к 40-летию района, где каждое предприятие со своим логотипом сделали уникальные красивые скамейки, где теперь жители могут отдыхать на таких экзотических красивых скамейках. Но и жители, обращаясь за помощью, чтобы в том или ином месте поставить скамейку, чтобы перегородить где-то, чтобы не заезжал транспорт, либо помочь благоустроить ту или иную территорию, всегда находит отклик. Ни в коем случае эти просьбы не остаются незамеченными. Все наши службы и ЖКХ, и ЖЭУ, которые находятся на территории района, отслеживают эти моменты при встречах с населением, как и заместители глав. Да и звонки, стараемся отрабатывать, чтобы людям было комфортно жить у себя во дворе. Жители Московского района отвечают вам взаимностью, выходят на субботники, участвуют в конкурсах по благоустройству? Виталий Брель:

Конечно. Мы проводим конкурс ежегодно, и этот год будет не исключением, на лучший балкон, который оформлен, на лучший цветник района, поэтому подводятся итоги, проводятся конкурсы, и жители активно принимают участие. Недаром идет год малой родины, ведь в Минске каждый двор – это как своя малая родина. И как его не сберечь, не сохранить? Чтобы это было красиво, свой уголок, чтобы это был чистый, культурный уголок, где воспитываются детки, где можно выйти погулять, можно встретиться с друзьями, побеседовать. Это же замечательно. Около трех недель остается до начала нового учебного года, как подготовились учебные заведения вашего района к 1 сентября? Виталий Брель:

Сегодня могу с уверенностью сказать, что все школы готовы принять первоклашек, да и не только первоклашек, а всех наших учащихся. Начиная с 1 июня, трудовыми коллективами школы велся косметический ремонт и классов, и коридоров. У нас произведен ремонт и фасадов, и крыш, благоустроены территории, отремонтированы капитально 8 пищевых блоков, проиведена значительная, колоссальная работа. Сегодня школы готовы распахнуть двери и принять своих учащихся. Конечно, обидно немного сейчас видеть и слышать о том, что происходит, когда вандалы, которые рисуют на фасадах, разбивают стекла в учреждениях образования, ломают сантехнику. Это только в этом году такие примеры вандализма или каждый год приходится сталкиваться? Виталий Брель:

Вы знаете, это в этом году такие примеры вандализма. Я надеюсь, что это не жители Московского района, это, наверное, те люди, которые с чем-то как-то не согласны и пытаются выразить свое недовольство. Идут оскорбления учителям, идут угрозы в адрес учителей. Сегодня педагоги готовятся к учебному процессу, они делают так, чтобы детки пришли в школу и учились. Самое главное – получали знания. Всегда школа считалась местом безопасности, вы знаете, сколько сил город приложил, чтобы именно школы стали местами безопасности и комфорта для наших деток. Поэтому сегодня, я думаю, эта оценка будет дана и те, кто это делает, получат по заслугам. Праздник 1 сентября состоится в любом случае, и детки придут в замечательные и красивые школы.