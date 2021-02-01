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Александр Лукашенко: я уделял и буду уделять серьёзнейшее внимание охране окружающей среды

01 февраля 2021 11:13
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Новости Беларуси. Вопросы экологии, охраны природы и работа белорусских метеорологов. Эти темы 1 февраля обсуждали на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у главы государства – министр Андрей Худык.  

Александр Лукашенко: я уделял и буду уделять серьёзнейшее внимание охране окружающей среды-1

Охрана окружающей среды и ответственное потребление природных ресурсов – один из приоритетов развития нашей страны. Беларусь по индексу экологической эффективности занимает 49-ю позицию из 180. Большая работа проводится по сохранению ценных природных комплексов. Так, за последние несколько лет их площадь увеличилась на 67,5 тысячи гектаров.  

Александр Лукашенко: я уделял и буду уделять серьёзнейшее внимание охране окружающей среды-4

Восстанавливаются нарушенные экосистемы: за последние три года провели работы по повторному заболачиванию торфяников на площади более чем в 15 тысяч гектаров. Активно взят курс и на отказ от пластика. Это уже необходимая мера. В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 килограммов.  

Александр Лукашенко: я уделял и буду уделять серьёзнейшее внимание охране окружающей среды-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Для меня природа это абсолютный приоритет. Это приоритет приоритетов. Есть природа есть жизнь. Нет природы нет жизни. Чем грубее, по-хамски мы относимся к природе, тем хуже живем. Прямая зависимость. Поэтому я уделял и буду уделять серьезнейшее внимание охране окружающей среды. Понятно, что это наши водные ресурсы, лес, наши болота, которые дают основную часть кислорода в Беларуси, и так далее. Мы должны все это хранить, беречь как зеницу ока. И самое главное жить в гармонии. Как бы это пафосно ни звучало, но это так.  

Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков (читайте здесь).   

# Охрана природы # общество # Александр Лукашенко # Андрей Худык # Фотофакт

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