Александр Лукашенко: я уделял и буду уделять серьёзнейшее внимание охране окружающей среды

Новости Беларуси. Вопросы экологии, охраны природы и работа белорусских метеорологов. Эти темы 1 февраля обсуждали на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у главы государства – министр Андрей Худык.

Охрана окружающей среды и ответственное потребление природных ресурсов – один из приоритетов развития нашей страны. Беларусь по индексу экологической эффективности занимает 49-ю позицию из 180. Большая работа проводится по сохранению ценных природных комплексов. Так, за последние несколько лет их площадь увеличилась на 67,5 тысячи гектаров.

Восстанавливаются нарушенные экосистемы: за последние три года провели работы по повторному заболачиванию торфяников на площади более чем в 15 тысяч гектаров. Активно взят курс и на отказ от пластика. Это уже необходимая мера. В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 килограммов.