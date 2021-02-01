Александр Лукашенко: я уделял и буду уделять серьёзнейшее внимание охране окружающей среды
Новости Беларуси. Вопросы экологии, охраны природы и работа белорусских метеорологов. Эти темы 1 февраля обсуждали на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у главы государства – министр Андрей Худык.
Охрана окружающей среды и ответственное потребление природных ресурсов – один из приоритетов развития нашей страны. Беларусь по индексу экологической эффективности занимает 49-ю позицию из 180. Большая работа проводится по сохранению ценных природных комплексов. Так, за последние несколько лет их площадь увеличилась на 67,5 тысячи гектаров.
Восстанавливаются нарушенные экосистемы: за последние три года провели работы по повторному заболачиванию торфяников на площади более чем в 15 тысяч гектаров. Активно взят курс и на отказ от пластика. Это уже необходимая мера. В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 килограммов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня природа – это абсолютный приоритет. Это приоритет приоритетов. Есть природа – есть жизнь. Нет природы – нет жизни. Чем грубее, по-хамски мы относимся к природе, тем хуже живем. Прямая зависимость. Поэтому я уделял и буду уделять серьезнейшее внимание охране окружающей среды. Понятно, что это наши водные ресурсы, лес, наши болота, которые дают основную часть кислорода в Беларуси, и так далее. Мы должны все это хранить, беречь как зеницу ока. И самое главное – жить в гармонии. Как бы это пафосно ни звучало, но это так.
Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков (читайте здесь).