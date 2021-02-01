Александр Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы защищаем не только Беларусь здесь, на западе, но это рубежи Союзного государства. У России на западе больше охраняемой границы нет, кроме границы Беларуси. Между Беларусью и Россией, естественно, нет границ. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы. Но вопросы с пандемией, которые навалились на нас, конечно же, усложнили нам работу на последнем метре нашей земли, особенно пограничникам и таможенникам. Но ситуация была управляемой, и пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемая ситуация в том плане, что всякие мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись как никогда. Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно, серьезно. Поэтому реакция была соответствующая.

Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить. В это время, как и было планом нашим, на 2020 год установленным, мы совершенствовали пограничные войска. Появились новые пограничные заставы, маневренные группы. В каждом пограничном отряде, группе они должны быть, для того чтобы в любой момент, короткий промежуток времени прикрыть нужный участок границы, помочь пограничным заставам. Естественно, все почувствовали, что мы немножко перенапрягли ситуацию с Вооруженными Силами. Вроде бы начали бряцать оружием. Ничего подобного, мы никогда не бряцали и бряцать не собираемся оружием. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива.