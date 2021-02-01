«Даже актриса Большого театра носит». Ремесленник показал, как делает уникальные серёжки

В ремесленничество минчанин Вадим Силюк пришел недавно. Случайным образом стал осваивать новое увлечение. Азы мастерства постигал методом проб и ошибок, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вадим Силюк, ремесленник:

Все началось с того, как мы пошли с подругой на «Млын» и увидели деревянные сережки. Она попросила попробовать сделать. Первые сережки были, конечно же, неудачные, сразу развалились. Подарок для подруги все же удалось изготовить. Вадим Силюк:

Первые она сразу же потеряла. Большинство моделей, которые появляются, она говорит: «Попробуй вот такое сделать». Все, делается. Но я делаю сразу же цветовую гамму, которая ей нужна, и дублирую другие.

Первая работа по сей день хранится дома и напоминает о том, как все начиналось. Вадим сделал подкову. Она по сей день приносит ему удачу. А вот с другими изделиями наш герой расстается легко и непринужденно, создавая еще и еще. Вадим Силюк:

Потом начали экспериментировать с покраской дерева, с древесиной, с фигурами, со швензами. Деревом у меня занимался отец, это просто такой эксперимент. Я так плотно никогда не занимался, а потом уже решили уйти полностью в дерево. У многих людей недрагоценные металлы вызывают аллергическую реакцию. Чтобы этого избежать, придумали альтернативу: хирургическую сталь. Те самые швензы для украшений изготовлены именно из нее.

Вадим Силюк:

Она гипоаллергенная. Не вызывает раздражение и люди спокойно, комфортно носят. С деревом Вадим работает около трех лет. Экспериментирует над созданием не только украшений, но и полок, зеркал, светильников и подсвечников. Вадим Силюк:

Сосна, дуб, клен, ясень, кап березы. Очень интересная структура у него. Изделия все имеют свой уникальный цвет из-за того, что структура дерева у каждого кусочка индивидуальная. То есть сделать одинаковые изделия просто невозможно.

Идеи для работ берутся извне – во время наблюдений за коллегами. А еще это отклик на просьбы друзей попробовать изготовить что-нибудь необычное. Вадим Силюк:

Видишь других ремесленников, другие изделия либо ювелирные какие-то, видишь аналог и делаешь так, как ты это увидишь, как оно выходит с твоим деревом. Открыв для себя ярмарки, они стали важной частью жизни и роста. Теперь подобные мероприятия мастер может посещать не только в качестве наблюдателя, но и участника.

Вадим Силюк:

Первая ярмарка у меня была в ботаническом саду. На «Viva Braslav» в прошлом году ездили. Там вообще шикарно было. «Viva Braslav» была два дня, заехали в три часа – и в двенадцать часов ночи завершение. Там ночевали, следующий день тоже. Людей масса. Людям интересно, подходят. Есть одно изделие, которое просто сделано из отходов, но залито эпоксидной смолой, оно внутри – хаос, просто разные породы дерева, заброшенные в емкость и залитые эпоксидной смолой. Все, потом оно разрезается, и там внутри каждый кусочек по-разному себя ведет. То есть там липа светлая, дуб темный. Нет никакой закономерности. Вот есть клиенты, которые: «Все, гадость, некрасиво». А есть те, которые: «О, супер, классно смотрится».

Период изготовления достаточно длительный: подбор формы, цвета, полировка, обработка маслами и воском. Но зато какой результат. Частички природы приобретают новый образ. А изделия мастера органично смотрятся в интерьере дома, придавая жилищу особый шарм. Вадим Силюк:

Это хобби, которое, я надеюсь, в перспективе будет приносить и основной доход. Получаешь удовольствие от того, что люди довольны.

Одним из первых ценителей красоты в исполнении Вадима стала актриса Большого театра. Спустя год знакомства он увидел ее в соцсетях и приятно удивился.