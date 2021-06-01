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«Хороший лес, условия отличные». Куда поехать на рыбалку в Минской области?

01 июня 2021 14:21
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Новости Беларуси. Все курорты, агроусадьбы, зоны отдыха, кемпинги на 100 % готовы к встрече туристов. Привели в порядок оборудование, улучшена инфраструктура, очищены водные акватории, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2021 году календарное лето совпало с началом рыболовного сезона, поэтому рыбаки первыми заполнили зоны отдыха в надежде на хороший улов.

Наш корреспондет Ольга Власовец встретила лето на озере Селява.

С утра на озере Селява уже первые рыбаки. У них открытие сезона. Вот и Дмитрий Саентак с родственниками специально ехал из Борисова в Крупский район за хорошим уловом. Важная для рыбаков дата совпала еще и с личным днем рождения.

«Хороший лес, условия отличные». Куда поехать на рыбалку в Минской области?-1

Дмитрий Саентак:
Некоторые в первый раз – мы их сюда пригласили. А мы с сыном здесь бывали раньше. Здесь обстановка, хороший лес, условия отличные.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Дмитрий Саентак # Фотофакт

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