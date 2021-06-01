Спектакли, кинопоказы и дни национальных культур. Как летом будут развлекать минчан в Верхнем городе?

Новости Беларуси. В Минске на площадке Верхнего города продолжатся «Театральные вечера у ратуши», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это новый проект летнего музыкально-туристического сезона. Он стартовал в конце мая программой «Оттепель» Большого театра оперы и балета Беларуси. Проект рассчитан как на взрослых, так и на детей.

В эту субботу, 5 июня, Театр юного зрителя приглашает маленьких минчан и гостей города посмотреть у ратуши спектакль «Муха-цокотуха». Театр кукол 19 июня покажет «Кота в сапогах». А неделей позже, 26 июня, Новый драматический театр порадует постановкой «Принц и чудовище». Детские программы начинаются в 15:00 и 16:00, для взрослых – в 20:00.

Помимо спектаклей, во дворике отеля «Монастырский» возобновили кинопоказы. В ближайшую субботу, 5 июня, можно посмотреть мультфильм «Тайна Мосли». А 17 июля свою программу представит Белорусский государственный симфонический оркестр.