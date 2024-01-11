Все регионы Беларуси завершили формирование участков для голосования

Подготовка к единому дню голосования в Беларуси идет в соответствии с календарным планом. Все регионы завершили формирование участков для голосования. В общей сложности избирателей примут 5 411 пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего их создано в Гомельской области – 955. На втором месте центральный регион – здесь откроются 899 участков. А вот голосования за рубежом в 2024 году не будет – нецелесообразно. Как показывает практика, процент людей, которые пользуются правом волеизъявления за границей, невысокий. Впрочем, граждане, которые не проживают в Беларуси, могут приехать в страну и сделать свой выбор в период досрочного голосования или непосредственно 25 февраля. Среди задач, которые стоят перед ЦИК, – обеспечить прозрачность и открытость предстоящих выборов.