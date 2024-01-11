Петришенко присоединился к благотворительному марафону «От всей души» и посетил минский дом-интернат

Делать добрые дела и дарить заботу тем, кто в этом нуждается, в ДНК белорусов. И наши благотворительные марафоны тому подтверждение. В рамках инициативы «От всей души» заместитель премьер-министра Беларуси 11 января посетил столичный дом-интернат для пенсионеров и инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь проживают около 400 человек почтенного возраста. Для многих учреждение стало не только вторым домом, но и местом для самореализации, творчества и новых знакомств. Особое внимание здесь уделяют медицинскому обслуживанию. Поэтому и подарок от гостя соответствующий. Игорь Петришенко передал дому-интернату сертификат на закупку реабилитационного оборудования.

Таисия Князева:

Я благодарна судьбе, что здесь нашла новое в своей жизни. Здесь настолько содержательно проходит жизнь для всех проживающих. Здесь созданы все условия для индивидуальной деятельности.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас более 20 тысяч людей, которые проживают в наших пансионатах, которых в стране более 82. Вот такие уютные дома, комфортные условия для проживания. Созданы необходимые условия, которые обеспечивают и оказание медицинской помощи, и реабилитационные процедуры. Мы не зря третий год реализуем национальную стратегию «Активное долголетие», которая принята в нашей стране до 2030 года.