Жители Ельска передали патриотическую эстафету и знамя Победы в Мозырский район

80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистской оккупации 11 января празднует Ельский район. Она длилась 872 наполненных страданиями дня. За это время захватчики убили более 5 000 жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще полторы тысячи человек угнали на принудительные работы в Германию. Бои за Ельск тянулись месяцами – здесь была железная дорога, поэтому нацисты вцепились в город мертвой хваткой. Красноармейцы и партизаны трижды пытались оттеснить врага. Первые попытки предприняли еще в конце ноября 1943-го, но противник усилился танками и артиллерией. Окончательно город очистили от захватчиков к восьми утра 11 января 1944-го. Подвиг освободителей жители района сегодня вспоминали на митинге в городском сквере.

Всем важно знать, что было со страной, сколько крови было пролито. Все-таки это наши предки.

Молодежь обязательно должна помнить историю, что было и что будет, ведь прошлое всегда связывается с будущим.

Следуя политике гитлеровского террора, оккупанты сожгли 76 деревень – ужасающая цифра для маленького района. Всего за один день в июле 1942-го 11 сел были уничтожены вместе с людьми. Копанка, Круглое, Заболотье, повторившие судьбу Хатыни, так и не отстроились. Долг потомков – возрождать малую родину и хранить память о невинно погибших.

Виктор Замостик, председатель Ельского райисполкома:

Много внимания уделяем патриотическому воспитанию. У нас созданы патриотичсекие классы, созданы классы миротворцев, которые несут с собой память о Великой Отечественной войне, о тех подвигах прадедов, дедов, которые были совершены не только при освобождении Ельщины, но и в партизанском движении. Нам есть чем гордиться, есть что помнить. И нашу память надо передавать из поколения в поколение.

Патриотическую эстафету и знамя Победы жители Ельска передали в Мозырский район – следующий из освобожденных в Беларуси по хронологии. По улицам райцентра его торжественно пронесут уже в это воскресенье, 14 января.