Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Здесь же самые низкие показатели урожайности зерновых. Как по-другому, если вносят в два раза меньше удобрений, чем в среднем по стране? Денег нет даже на зарплаты. Даже на те, о которых рапортует Белстат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных и людей начинается всегда с нас.

У меня складывается после изучения ситуации не местах мнение, что 500 рублей, когда мы говорим зарплата, кто-то ее там не выплачивает, а остальные выплачивают – это у некоторых хозяйств начисленная зарплата. А выдаете вы ее по частям, по 100-150 рублей, по 200 и так далее. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?