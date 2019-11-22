Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

Новости Беларуси. Учащийся Борисовского государственного колледжа Александр Буяльский привез серебряную медаль с 25-й международной специализированной оптовой выставки «Продэкспо-2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Учащийся Борисовского государственного колледжа Александр Буяльский привез серебряную медаль с 25-й международной специализированной оптовой выставки «Продэкспо-2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вместе с мастером производственного обучения он участвовал в номинации праздничный торт. В основе идеи – народные мотивы. Есть здесь и традиционные ржаные колоски, и гнездо аистов. Работу делали несколько недель. Некоторые элементы появились в процессе творчества.
На выставке борисовский торт оценили. Сам конкурс юному кондитеру тоже понравился.
Александр Буяльский, учащийся Борисовского государственного колледжа:
Там были мастер-классы, которые очень меня вдохновляли на продолжение своей профессии. Это мое первое участие в таком масштабном международном конкурсе. Он мне дал большой колоссальный опыт, которым я буду пользоваться в дальнейшем.
Дарья Галушка, мастер производственного обучения Борисовского государственного колледжа:
Конкуренция была серьезная. Все работы были достойные. Но мы победили. Я очень рада, что Саша занял второе место и получил серебрянную медаль.
Конкурс позволил борисовчанам найти единомышленников и повысить профессиональный уровень. В скором времени Александр хочет попробовать украсить торт изделиями из карамели. Эту технику он освоил на одном из мастер-класс.