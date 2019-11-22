Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

Новости Беларуси. Учащийся Борисовского государственного колледжа Александр Буяльский привез серебряную медаль с 25-й международной специализированной оптовой выставки «Продэкспо-2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместе с мастером производственного обучения он участвовал в номинации праздничный торт. В основе идеи – народные мотивы. Есть здесь и традиционные ржаные колоски, и гнездо аистов. Работу делали несколько недель. Некоторые элементы появились в процессе творчества.

На выставке борисовский торт оценили. Сам конкурс юному кондитеру тоже понравился.