Прямой эфир

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

22 ноября 2019 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учащийся Борисовского государственного колледжа Александр Буяльский привез серебряную медаль с 25-й международной специализированной оптовой выставки «Продэкспо-2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»-1

Вместе с мастером производственного обучения он участвовал в номинации праздничный торт. В основе идеи – народные мотивы. Есть здесь и традиционные ржаные колоски, и гнездо аистов. Работу делали несколько недель. Некоторые элементы появились в процессе творчества.

На выставке борисовский торт оценили. Сам конкурс юному кондитеру тоже понравился.

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»-4

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»-6

Александр Буяльский, учащийся Борисовского государственного колледжа:
Там были мастер-классы, которые очень меня вдохновляли на продолжение своей профессии. Это мое первое участие в таком масштабном международном конкурсе. Он мне дал большой колоссальный опыт, которым я буду пользоваться в дальнейшем.

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»-9

Дарья Галушка, мастер производственного обучения Борисовского государственного колледжа:
Конкуренция была серьезная. Все работы были достойные. Но мы победили. Я очень рада, что Саша занял второе место и получил серебрянную медаль.

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»-12

Конкурс позволил борисовчанам найти единомышленников и повысить профессиональный уровень. В скором времени Александр хочет попробовать украсить торт изделиями из карамели. Эту технику он освоил на одном из мастер-класс.

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»-15

# Кондитерские изделия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Червене ввели в строй новую котельную
22 ноября 2019 15:21

В Червене ввели в строй новую котельную

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе
22 ноября 2019 15:21

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям
22 ноября 2019 15:19

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям