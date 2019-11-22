23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка

Новости Беларуси. На смену сельскохозяйственным в столице стартовал сезон специализированных рыбных ярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первые ряды рыбной продукции развернутся на бульваре Тракторостроителей, а через неделю закупиться рыбой можно будет на проспекте Рокоссовского у кинотеатра «Салют». Рыбхозы представят живую прудовую рыбу собственного производства: карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и консервы.