Прямой эфир

23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка

22 ноября 2019 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На смену сельскохозяйственным в столице стартовал сезон специализированных рыбных ярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка-1

Первые ряды рыбной продукции развернутся на бульваре Тракторостроителей, а через неделю закупиться рыбой можно будет на проспекте Рокоссовского у кинотеатра «Салют». Рыбхозы представят живую прудовую рыбу собственного производства: карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и консервы.

23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка-4

23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка-6

23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка-8

23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка-10

23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка-12

23 и 24 ноября на бульваре Тракторостроителей пройдет рыбная ярмарка-14

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»
22 ноября 2019 16:04

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»

В Червене ввели в строй новую котельную
22 ноября 2019 15:21

В Червене ввели в строй новую котельную

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе
22 ноября 2019 15:21

Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе