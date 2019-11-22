Зрителям не возвращают деньги за отменённый концерт Иглесиаса в Минске. Что говорят в компании по продаже билетов

Новости Беларуси. Деньги за билеты на концерт Энрике Иглесиаса в Минске зрителям пока не вернули. Об этом сообщают белорусские поклонники артиста. Многие из них обратились в правоохранительные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об отмене концерта стало известно больше недели назад. Причина – предположительное банкротство организатора, которым выступала болгарская фирма. Она и не выполнила обязательства по договору. Известно, что телефоны промоутеров не отвечают, а офис компании в Софии закрыт. Между тем, только через сайт билетного оператора на концерт в «Минск-Арене» было куплено 3 600 квитков. Их цена доходила до 350 рублей.

Анастасия Смирнова:

Билеты были куплены мной на концерт Энрике Иглесиаса еще 19 марта. Я купила два билета в общей сложности за 186 рублей. Сегодня есть проблема с возвратом денежных средств. Мы так понимаем, что мы не можем в Беларуси никому предъявить претензии, организатора в Беларуси просто нет и не было никогда.

Александр Касинский, директор компании по продаже билетов:

У нас осталась часть средств, которые мы не перевели организатору. Соответственно, переводить уже и не будем. Поэтому сегодня мы решаем вопрос с ответственными органами, каким образом осуществлять возврат денежных средств. Как только получим разъяснения, мы сообщим всем зрителям, каков будет процесс возврата. Частичного возврата денежных средств.