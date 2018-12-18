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Где покататься на коньках в Минске?

18 декабря 2018 18:18
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Новости Беларуси. Пора доставать коньки. В столице активно готовят спортивные объекты к зимнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Идет плановая заливка катков.

Где покататься на коньках в Минске?-1

Где покататься на коньках в Минске?-3

В этом зимнем сезоне в Минске будет обустроено 30 ледовых площадок и 26 хоккейных коробок, 12 лыжных трасс и 28 пунктов проката. В каждом районе города будет определен один главный ледовый каток. Все точки будут обеспечены освещением, питанием, прокатом инвентаря и пунктами заточки коньков.

Катки будут доступны в любое время для всех желающих, но будет установлено временное ограничение для катков и хоккейных коробок, расположенных на огражденной территории: они будут доступны либо до 21, либо 22 часов.

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# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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