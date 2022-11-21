Александр Лукашенко встретится с главой Удмуртской Республики

Традиционно во время встреч Президента с российскими делегациями главная тема – торгово-экономическое сотрудничество. Контакты с Удмуртией поддерживаются на постоянной основе, но цифры товарооборота пока ниже ожидаемого. По итогам девяти месяцев наторговали на 69 миллионов долларов, и это меньше уровня прошлого года, к тому же с отрицательным сальдо для Беларуси. Планы дальнейшего сотрудничества будут обсуждаться не только во Дворце Независимости, в Минске пройдет форум «Дни Удмуртской Республики в Беларуси», на площадке которого представители предприятий обменяются своими мнениями.