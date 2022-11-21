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В Беларуси запасов овощей и фруктов в стабфондах почти в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом

21 ноября 2022 07:08
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность выходит на первый план во всем мире. Регионы основательно готовятся к зиме. В 2022 году, по сравнению с прошлым, в стабфондах страны запасы овощей и фруктов выше практически в полтора раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси запасов овощей и фруктов в стабфондах почти в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом-1

К примеру, картофеля заложили 95 % от потребности. И это учитывая, что объем стабфондов был увеличен на 4 000 тонн. Овощей в целом заложили 81 % от плана. Что же до фруктов, планка в разы увеличена. Только яблок сформирован запас более чем в два раза больше уровня прошлого года. Хранилища страны на межсезонный период будут пополняться продовольствием вплоть до 1 декабря.

# Продукты питания # общество # Фотофакт

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