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Мороз и гололедица ожидаются 21 ноября в Беларуси

21 ноября 2022 06:54
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Новости Беларуси. Небольшой мороз и гололедица ожидаются 21 ноября. Погодные условия усложняются, а ГАИ призывает пешеходов и водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мороз и гололедица ожидаются 21 ноября в Беларуси-1

Из-за мокрого снега и заморозков движение может быть затруднено. Важно учитывать состояние дорог и условия видимости, избегать резких маневров и торможений и двигаться с включенным ближним светом фар. Напомним, Госавтоинспекцией организован круглосуточный мониторинг дорожной обстановки.

Мороз и гололедица ожидаются 21 ноября в Беларуси-4

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Водителям важно перестроиться на зимний, более сдержанный и аккуратный стиль вождения. Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглении дорог, выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и пристегнуться всем сидящим в автомобиле.

Мороз и гололедица ожидаются 21 ноября в Беларуси-7

Красивые пейзажи за окном добавили работы и коммунальным службам. Всего за пару дней снежной погоды использовали 2 000 тонн песчано-солевой смеси, чтобы автомобилисты и пешеходы могли передвигаться безопасно.

# Погода в Беларуси # общество # Анна Банадык # Фотофакт

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