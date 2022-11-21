Мороз и гололедица ожидаются 21 ноября в Беларуси

Новости Беларуси. Небольшой мороз и гололедица ожидаются 21 ноября. Погодные условия усложняются, а ГАИ призывает пешеходов и водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мокрого снега и заморозков движение может быть затруднено. Важно учитывать состояние дорог и условия видимости, избегать резких маневров и торможений и двигаться с включенным ближним светом фар. Напомним, Госавтоинспекцией организован круглосуточный мониторинг дорожной обстановки.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Водителям важно перестроиться на зимний, более сдержанный и аккуратный стиль вождения. Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглении дорог, выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и пристегнуться всем сидящим в автомобиле.