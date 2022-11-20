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Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?

20 ноября 2022 19:59
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Новости Беларуси. Все-таки не обошлось без ложки дегтя на этой неделе. Резонансной стала история о дефиците индейки в магазинах Бреста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С такими опасениями обращались покупатели.

Разбиралась наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?-1

А есть охлажденное мясо индейки? Не бывает? А давно не бывает? Я покупала недавно.
Недели три уже нет.

Это один из супермаркетов Бреста. Туда мы отправились, чтобы найти мясо охлажденной индейки. Эта история началась со звонка возмущенной покупательницы – ее отец тяжело болеет, и это единственное мясо, которое ему подходит. Уже три недели женщина вынуждена его искать по городу. Для чистоты эксперимента отправляемся в другой супермаркет. Находим лишь небольшие стейки в упаковке.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?-4

Не знаете, где в Бресте можно купить?
– Магазинам запретили разделывать. Может быть, на рынке.

Наши поиски мы продолжили на Брестском рынке. Здесь единственные торговые точки, где продают мясо индейки шесть лет. В день реализуют более 100 килограммов мяса. Уже три недели, как поток покупателей вырос в разы.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?-7

В последнее время слышу от покупателей жалобы, что в магазинах исчезла наша индейка. И не всем удобно добираться на рынок, чтобы ее приобрести. А индейка и детям нужна маленьким, и после онкологии, не дай боже, и просто сахарный диабет.

Не реже двух раз в неделю Евгений Казун приходит за покупками. Полуторагодовалый сын переходит на первый мясной прикорм. Старается успеть к привозу. Прежде выручал супермаркет возле дома.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?-10

Евгений Казун, житель Бреста:
Для ребенка всегда хочется, конечно, свежее. По виду есть разница, особенно, если оно много раз перезамороженное. Когда приготовишь со специями, может, и все равно, но хочется всегда быть уверен, что ты ешь качественный продукт.

Для питания детей, диабетиков, а также людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, свежее мясо индейки не прихоть, а необходимость.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?-13

Вот хожу по рынку, смотрю. В городе искала индейку купить не нашла. Пришла сюда, есть и очень хорошее, и качественное мясо лежит. Буду брать.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?-16

В этом месте, потому что из Каменца. У нас нет индейки.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?-19

Очень полезное мясо, вкусное. Мне нельзя курицу, у меня аллергия. Поэтому беру индейку.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?-22

Покупаю с определенной периодичностью. Считаю диетическим мясом, это фермерское хозяйство реализовывает мясо. У меня маленькая внучка, и ей нужна диетическая продукция.


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# Продукты питания # общество # Кристина Протасовицкая # Евгений Казун # Фотофакт

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