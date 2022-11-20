Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где её можно купить?

Новости Беларуси. Все-таки не обошлось без ложки дегтя на этой неделе. Резонансной стала история о дефиците индейки в магазинах Бреста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С такими опасениями обращались покупатели. Разбиралась наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

А есть охлажденное мясо индейки? Не бывает? А давно не бывает? Я покупала недавно.

– Недели три уже нет. Это один из супермаркетов Бреста. Туда мы отправились, чтобы найти мясо охлажденной индейки. Эта история началась со звонка возмущенной покупательницы – ее отец тяжело болеет, и это единственное мясо, которое ему подходит. Уже три недели женщина вынуждена его искать по городу. Для чистоты эксперимента отправляемся в другой супермаркет. Находим лишь небольшие стейки в упаковке.

Не знаете, где в Бресте можно купить?

– Магазинам запретили разделывать. Может быть, на рынке. Наши поиски мы продолжили на Брестском рынке. Здесь единственные торговые точки, где продают мясо индейки шесть лет. В день реализуют более 100 килограммов мяса. Уже три недели, как поток покупателей вырос в разы.

В последнее время слышу от покупателей жалобы, что в магазинах исчезла наша индейка. И не всем удобно добираться на рынок, чтобы ее приобрести. А индейка и детям нужна маленьким, и после онкологии, не дай боже, и просто сахарный диабет. Не реже двух раз в неделю Евгений Казун приходит за покупками. Полуторагодовалый сын переходит на первый мясной прикорм. Старается успеть к привозу. Прежде выручал супермаркет возле дома.

Евгений Казун, житель Бреста:

Для ребенка всегда хочется, конечно, свежее. По виду есть разница, особенно, если оно много раз перезамороженное. Когда приготовишь со специями, может, и все равно, но хочется всегда быть уверен, что ты ешь качественный продукт. Для питания детей, диабетиков, а также людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, свежее мясо индейки не прихоть, а необходимость.

Вот хожу по рынку, смотрю. В городе искала индейку купить – не нашла. Пришла сюда, есть и очень хорошее, и качественное мясо лежит. Буду брать.

В этом месте, потому что из Каменца. У нас нет индейки.

Очень полезное мясо, вкусное. Мне нельзя курицу, у меня аллергия. Поэтому беру индейку.