Александр Лукашенко встретился с начальником Службы безопасности Президента

Новости Беларуси. 23 августа глава государства встретился с начальником Службы безопасности Президента Дмитрием Шахраевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 23 августа глава государства встретился с начальником Службы безопасности Президента Дмитрием Шахраевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Были обсуждены организационные и кадровые вопросы, внесены некоторые предложения по совершенствованию работы Службы безопасности. При этом учтен опыт событий 2020 года.
На возникающие вызовы и угрозы СБП максимально оперативно реагирует. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с другими государственными органами.