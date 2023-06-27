Республиканский форум IT Youth пройдёт в Минске. Обсудят в том числе кибербуллинг и информационную безопасность

Новости Беларуси. Развитие информационно-коммуникационных технологий и содействие их эффективному использованию в Беларуси. Республиканский форум на базе научно-технического парка БНТУ «Политехник» в Минске собирает сегодня, 27 июня, администраторов интернет-сообществ, начинающих IT-специалистов, молодых блогеров и web-журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего около 150-ти юношей и девушек из всех регионов страны рассмотрят вопросы информационной безопасности, защиты персональных данных, кибербуллинга. Ежегодная площадка для обмена опытом на этот раз включает дискуссию о медийных войнах, а также ответственности за целенаправленные вбросы фейков для создания социальной напряженности.

Состоится и тестирование на тему информационной безопасности. Его участникам предложат пять вопросов, ответы на которые нужно знать каждому, чтобы не стать жертвой кибермошенников.