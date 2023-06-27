Лукашенко вручит генеральские погоны и ответит на вопросы журналистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, вручит генеральские погоны и ответит на вопросы, которые волнуют общественность. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

В мероприятии, которое пройдет во Дворце Независимости, участие примет руководство белорусских военных и силовых структур, спецподразделений. Приглашены и руководители СМИ, политологи, журналисты.

Сообщается, что разговор ожидается серьезный. Президент Беларуси ответит на «те самые вопросы, которые витают в обществе».