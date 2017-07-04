Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим представителям различных сфер

Награды получили около 4 десятков человек. Это лучшие представители своих профессий, а также обладатели самых достойных человеческих качеств. В том числе отваги и мужества.

Новости Беларуси. Государственные награды – лучшим представителям различных сфер. Ордена, медали и знаки о присвоении высоких званий вручил 4 июля Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 июля впервые были вручены медали «За спасенную жизнь». Обращаясь к собравшимся, Президент отметил, что сегодня награды получили лучшие представители нашего народа, они добились наивысших достижений в мирном труде и ратном деле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Глубоко символично, что главное государственное торжество белорусский народ связывает с освобождением страны от фашистских захватчиков, обретением свободы и независимости. Нынешние наследники тех героических времен приумножают славу Отечества образцовым исполнением долга и личным мужеством.

Испокон веков воин, защитник Отечества пользовался в нашем обществе глубоким уважением, считался надежной опорой государства. И сегодня с нами лучшие представители Вооруженных Сил, правоохранительных органов, подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Представители аграрной сферы, труженики села также вносят весомый вклад в обеспечение национальной безопасности. Своим напряженным трудом порой в крайне неблагоприятных погодных условиях они сумели существенно повысить экспорт продовольствия, укрепить бюджет страны в непростой для нее период.

Свои высокие награды и звания сегодня получат представители самых разных отраслей экономики и профессий: промышленники и строители, врачи и юристы, лесоводы, спортсмены, деятели науки, культуры, сферы социальной защиты и обслуживания. Это свидетельство о том, что человек труда в нашем обществе имеет самые широкие возможности для применения своих сил и творческих способностей. И вклад каждого достойного гражданина, патриота своей страны всегда будет отмечен по заслугам.

Сегодня я хочу еще раз поздравить вас с праздником – Днем Независимости. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов в вашей деятельности на благо Беларуси.

Среди тех, кто удостоен наград – представители силовых структур, медики, педагоги, ученые, спортсмены, деятели культуры и социальной сферы. Есть в списке награжденных и руководители успешных организаций и предприятий.