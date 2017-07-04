Вечерний гала-концерт и салют: фееричное завершение празднования Дня Независимости в Минске

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отметила главный государственный праздник страны – День Независимости. Парад у стелы «Минск – город герой» посмотрели около 250 тысяч человек. А завершились торжества поздно ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничный концерт, салют и, конечно, традиционная акция «Споем гимн вместе» – что же увидели минчане и гости столицы в этот день.

1100 дней оккупации, город в руинах и тысячи детей без отцов, жены без мужей, родители, которые так и не дождутся своих сыновей с поля боя. Все завершится именно 3 июля. Блестящая операция «Багратион» подарит всей стране будущее. Уже годами позже именно 3 июля станет праздником Независимости Беларуси. И, кажется, оттого по-другому смотришь на отмеченную красным эту дату в календаре. В суверенной стране мы живем уже 26 лет и 11 из них посвящаем республике 3 июля. По-настоящему семейный праздник, преемственность поколений – пожалуй, накануне эти слова звучали чаще обычного.

Гости праздника:

День Независимости для наших деток – это будущее: в мире, спокойствии, благополучии. Я посмотрел парад, погулял по скверу, по парку Победы – там тоже достаточно интересный концерт. Всё было организовано на самом высоком уровне. Тысячи людей – у сцены или на местах для поцелуев. Снимают на телефоны или пристально всматриваются в изображение уже в бинокле – увидеть и познакомиться с достижениями независимой страны смог каждый. У стелы «Минск – город-герой» то и дело рассказывали о наших победах: научных, промышленных, спортивных. Уже к выходным тематический спецрепортаж от отдельной российской семьи увидит весь Мурманск.

Гости праздника:

Всё фотографировали, всё снимали на видео. Больше всего нам с дочкой понравилось, когда самолеты летали. Мэтры эстрады и еще только берущие верхние ноты. Многие композиции были написаны специально ко Дню Независимости. К гала-концерту «Беларусь молодая моя» более ста человек, и это не считая самих артистов, готовились еще с зимы.

Юзари, певец:

Цудоўна, што мы маем магчымасць на такую вялікую публіку нашай краіны выканаць свае песні. Усе ведаюць словы – гэта вельмі прыемна!

Анатолий Ярмоленко:

Это сейчас песни пишут молодые, поют – уже опытные люди. Пусть так будет всегда: пусть будут традиции и современность. Десятки номеров и неожиданные дуэты. На протяжении почти двух часов подпевал, кажется, весь Минск. Ну а в 22.50 уже вся страна в унисон признавалась в любви родной Беларуси.

Сразу после гимна – цветы – «Хризантемы», «Акации», «Гортензии» и «Гиацинты». Во все цвета радуги небо над столицей раскрасило огненная феерия. 10 минут и 30 залпов. Всё – как в победный 45-й.