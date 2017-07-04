Все органы ЗАГС отмечают 100-летие: что из себя представляли ЗАГСы несколько десятков лет назад?

В 2017-ом все органы ЗАГС в Беларуси отмечают 100-летие. Ровно 100 лет назад в декабре были приняты декреты Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР – «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и «О расторжении брака».

Слово «ЗАГС» у многих из нас ассоциируется со свадьбой. На самом деле список обязанностей сотрудников ЗАГСов гораздо шире. Об этом и поговорим, а также вспомним, что из себя представляли ЗАГСы несколько десятков лет назад с нашими гостями.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Екатерина Кочик – начальник отдела правового обслуживания граждан, организаций и идеологической работы главного управления юстиции Мингорсполкома и Наталья Баранова – начальник отдела ЗАГС Московского района г. Минска с 1984 по 2010 гг., заслуженный сотрудник юстиции Республики Беларусь.