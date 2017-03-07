Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны

Новости Беларуси. О роли женщин, материнстве и защите Отечества. Александр Лукашенко 7 марта вручил государственные награды и генеральские погоны. Торжественная церемония во Дворце Независимости символически объединила два всенародно любимых праздника – День защитников Отечества и Вооруженных Сил и День женщин.

Глава государства подчеркнул, что хотя в обществе, как и в семье, у мужчин и женщин разные роли, истинная гармония создается только их совместными усилиями.

Слова особой признательности и глубокого уважения были адресованы многодетным мамам. 7 марта ордена Матери Александр Лукашенко вручил 21 женщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, самое почетное дело – это получить генеральские погоны в присутствии наших женщин. Те, которые имеют пятерых и больше детишек, и такие молодые, красивые. Вы просто молодцы. Вы выполняете главную свою миссию. Это цель всей моей политики – в Беларуси должно быть не менее 20 миллионов человек. Вот тогда мы будем мощны, как никогда. Тогда никто в нашу сторону косо смотреть не будет. Мое отношение к званиям «профессор», «генерал» – это от народа – вы знаете. У нас не много генералов, но я и не планирую увеличивать генеральский корпус, чтобы не принизить это звание. Генерал – это особый человек. Если получил генеральские погоны (а все они вручаются из рук Президента), наверно, это особый человек.

Для участников торжества была организована экскурсия по Дворцу Независимости. Приглашенные своими глазами увидели залы, в которых проходили переговоры нормандской четверки.

Узнали, какие помещения приглянулись больше всего тому или иному иностранному президенту, секреты оформления Дворца и интересные факты. Например, люстра в зале для пресс-конференций входит в список самых больших осветительных приборов в мире.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь