Цветы вместо штрафа: сотрудники ГАИ поздравляют автоледи с Международным женским днем

Новости Беларуси. Букет цветов для милых дам – вместо штрафов и предупреждений. Сотрудники ГАИ по традиции поздравляют автоледи с Международным женским днем. Первым делом, конечно, документы. Однако 7 марта стандартная проверка оборачивалась вручением цветов и подарков.

Не только женщин-автолюбителей радовали инспекторы, но и тех, для кого нахождение за рулем – тяжелый ежедневный труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Сегодня, несмотря на пасмурную погоду, сотрудники ГАИ во всех регионах проводят акцию в преддверии 8 марта, в ходе которой останавливают женщин-водителей и вручают им цветы, памятные сувениры, подарки.

В канун 8 Марта инспекторы ГАИ лояльны к женщинам за рулем – могут простить мелкие нарушения. Хотя, как правило, именно автоледи намного осмотрительнее ведут себя на дороге.