В Минске ливень стал причиной пробок на дорогах и ДТП

Новости Беларуси. Зонты, дождевики и летящая походка. 7 марта Минск накрыл первый затяжной весенний ливень. Автомобилисты в отличие от пешеходов оказались не готовы к наплыву воды и транспорта, оказавшись в утренних пробках и заторах.

В данный момент трафик по большей части нормализован, но движение остается напряженным. До обеда произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, на некоторых трассах скорость потока не превышала 3 км/ч. Такого затрудненного движения в городе не было со времен сильных снегопадов.

Синоптики сразу предупредили, милости от природы не нужно ждать до окончания дня. Однако завтра, 8 марта, в праздничный день, небесная канцелярия обещает подарить улучшение погоды. Ночью еще кое-где по Беларуси пройдут кратковременные дожди. А вот днем температура воздуха поднимется до 11-14 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.