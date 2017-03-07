Людмила Голод, учитель химии: Любить своё дело и безвозмездно дарить добро!

Портрет великого ученого возвышается над аудиторией. Но в этом классе химии господствует ОНА. Уверенная походка, серьезный взгляд – хрупкая женщина, с сильным характером, педагог высшей категории, обладательница премии Специального фонда Президента Республики Беларусь, отличник образования – Людмила Павловна Голод торопится в свою обитель.

Каждое ее утро начинается с улыбки и добрых напутственных слов своим подопечным. Строгая, но веселая, мягкая, но требовательная – так она говорит о себе! Добрая и справедливая – так видят Людмилу Павловну ее ученики.

Столичная Гимназия №7 стала судьбоносной в карьере педагога. 20 лет назад 1 сентября она привела сюда своего сына на линейку и больше не покидала стены уже родной гимназии.

На уроках Людмилы Павловны чувства детей всегда найдут себе пищу. Ведь, как известно, обманывает разум, никогда не обманывают чувства.Быть настоящей и открытой – один из постулатов ее педагогической философии.

Таланты заложены в каждом ребенке, убеждена Людмила Павловна, но у всех детей они разные и, зачастую, не лежат на поверхности. Увидеть их и помочь им раскрыться – высшая миссия учителя.

Способные ученики, влюбленные в предмет,найдутся в каждом классе, где преподает Людмила Павловна.

«Но, кто не понимает ничего, кроме химии, тот и ее понимает недостаточно». Это еще одно основание ее педагогического кредо. Чтобы разжечь огонь внутри ребенка, необходимо гореть самому.

А жизнь, ведь, как химия – это сумасшедшие опыты, бесконечные эксперименты и удивительные открытия. Познавать этот мир снова и снова, любить свое дело и безвозмездно дарить добро – это ее формула успеха. А добро имеет свойство возвращаться.