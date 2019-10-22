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75 лет в истории: экспозиция «Возвращая время» открылась к юбилею музея истории Великой Отечественной войны

22 октября 2019 08:19
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Новости Беларуси. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 75 лет назад было принято решение о его основании. Теперь это признанный культурный, научный и образовательный центр, известный далеко за пределами Беларуси.

75 лет в истории: экспозиция «Возвращая время» открылась к юбилею музея истории Великой Отечественной войны-1

22 октября здесь открывается специально подготовленная юбилейная выставка «Возвращая время». Она расскажет о вехах становления музея с ролью летописца истории сражений на пути к Великой Победе. А начиналось все с экспозиции «Вооружение белорусских партизан». Ее открыли 22 октября 1944 в одном из немногих сохранившихся зданий Минска на площади Свободы.

75 лет в истории: экспозиция «Возвращая время» открылась к юбилею музея истории Великой Отечественной войны-4

75 лет в истории: экспозиция «Возвращая время» открылась к юбилею музея истории Великой Отечественной войны-6

75 лет в истории: экспозиция «Возвращая время» открылась к юбилею музея истории Великой Отечественной войны-8

75 лет в истории: экспозиция «Возвращая время» открылась к юбилею музея истории Великой Отечественной войны-10

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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