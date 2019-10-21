Прямой эфир

Сюрпризы погоды: посреди осени в Минске зацвели яблони

21 октября 2019 20:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Рафиева в Минске посреди осени вновь зацвели яблони. Такие сюрпризы природы не оставили без внимания минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Местные жители любуются этой красотой и выкладывают яркие фотографии в сеть.

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сюрпризы погоды: посреди осени в Минске зацвели яблони -1

Впрочем, такое резкое пробуждение деревьев не удивительно. Уже две недели в столице царит солнечная и сухая погода. В минувшие выходные в Минске побит очередной температурный рекорд: днем воздух прогрелся почти до +20 градусов.

Сюрпризы погоды: посреди осени в Минске зацвели яблони -4

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка
21 октября 2019 19:05

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом
21 октября 2019 19:01

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи
21 октября 2019 17:15

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи