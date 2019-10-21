Сюрпризы погоды: посреди осени в Минске зацвели яблони

Новости Беларуси. На Рафиева в Минске посреди осени вновь зацвели яблони. Такие сюрпризы природы не оставили без внимания минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Местные жители любуются этой красотой и выкладывают яркие фотографии в сеть.

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