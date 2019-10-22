Преодолевали реку Муховец на военной технике: десантники Беларуси и России проводят совместное учение под Брестом

Новости Беларуси. Сотрудничество между Беларусью и Россией развивается в самых разных сферах, в том числе и военной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в эти дни десантники двух стран совместно оттачивают профессиональное мастерство. Под Брестом продолжается батальонное тактическое учение. На этот раз военнослужащие отработали практику преодоления водной преграды. Реку Муховец, а это более полукилометра пути, форсировали полсотни единиц техники.
Валерий Булыго, заместитель командира 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Подразделения действовали слаженно. Мы разговариваем на одном языке, выполняем единую задачу по замыслу учения. Есть, конечно, свои особенности. Должна быть готова техника, но сложностей никаких не возникает. В ходе боевой подготовки мы постоянно тренируем эти вопросы, мы готовы выполнять эти задачи с ходу. Никакой сложности в преодолении водной преграды ни у нас, ни у военнослужащих Российской Федерации не возникало.
Впереди у подразделений десантирование личного состава и техники, разведка в тылу условного врага, а также стрельба из всех имеющихся огневых средств, причем как в дневное, так и ночное время.