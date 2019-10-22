Преодолевали реку Муховец на военной технике: десантники Беларуси и России проводят совместное учение под Брестом

Новости Беларуси. Сотрудничество между Беларусью и Россией развивается в самых разных сферах, в том числе и военной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в эти дни десантники двух стран совместно оттачивают профессиональное мастерство. Под Брестом продолжается батальонное тактическое учение. На этот раз военнослужащие отработали практику преодоления водной преграды. Реку Муховец, а это более полукилометра пути, форсировали полсотни единиц техники.