«Для нас самое главное – когда мы переводим пациента из реанимации». Лучший врач года о своей работе

Когда земля уходит из-под ног и ты на грани жизни и смерти, твоя судьба напрямую зависит от профессионализма лечащего врача. Посвятить свою жизнь спасению тяжело больных Дмитрий Рыковский решил еще будучи школьником. А ведь мечты имеют свойство сбываться. Сегодня когда-то выпускник Белорусского государственного медицинского университета блестящий врач реаниматолог-анестезиолог с 15-летним стажем.

Дмитрий Рыковский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й городской клинической больницы г. Минска:

В 2006 году я еще был врачом-интерном на базе больницы скорой помощи, еще тогда это была терапевтическая реанимация, тогда еще строительство шло хирургического корпуса. А с 2007 года я работал в должности анестезиолога-реаниматолога в нейрохирургической реанимации больницы скорой помощи.

В 2019 году Дмитрий Михайлович возглавил отделение анестезиологии и реанимации 6‑й городской клинической больницы. На знакомство с клиникой у нового заведующего был ровно год, а потом ему и коллегам пришлось сдавать экзамен на прочность – пандемия не терпит промахов. Сегодня за плечами опытного медика сотни пациентов, получивших шанс на вторую жизнь. Среди вставших на ноги больных десятки людей, поборовших и коронавирусную инфекцию.

Дмитрий Рыковский:

Работа в реанимационном отделении всегда тяжелая. Сказать, что она стала тяжелее или не тяжелее, нельзя. Да, немножко вначале морально было тяжело, постоянно носить СИЗы, работать с одной и той же патологией.

Отважным специалистам – реаниматологам-анестезиологам – поручена важнейшая миссия: оказывать помощь людям в самых тяжелых состояниях. Дмитрий Михайлович признается, особенно трудно сохранять душевное равновесие в моменты, когда некоторым пациентам, к сожалению, так и не удается увидеть заветный свет в конце тоннеля.

Дмитрий Рыковский:

Тяжело выходить и говорить родственникам, что человек умер. У нас такая специальность, такая работа. Мы прикладываем все силы максимально, чтобы помочь людям и морально успокоить их родственников. Мы, анестезиологи-реаниматологи, и психологи в том числе. Но справиться с непреодолимым грузом ответственности помогает вера. Вера в себя, в команду и в свои умения.

Дмитрий Рыковский:

В первую очередь спасение жизни и желание помочь людям. Подарить вторую жизнь – морально – класс, это очень приятно и незабываемо на самом деле. Для нас самое главное – когда мы переводим пациента из реанимации. Это успех всей команды: санитарок, медсестер, докторов.

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы г. Минска:

Человек простить может все, но он не простит, наверное, отсутствие сострадания и сопереживания. Люди, которые сохранили ту любовь к человеку, пронесли ее через всю жизнь в профессии, – они настоящие профессионалы. Дмитрию Михайловичу присущи все эти качества, он любит людей, он профессионал, постоянно чем-то интересуется, всегда общается с коллегами на равных. Собрал один из лучших коллективов реанимации города.