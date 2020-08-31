В Беларуси намолотили почти 7,7 млн тонн зерна. В уборочной участвуют и молодёжные экипажи

Новости Беларуси. Жаркие и сухие дни еще очень нужны аграриям. В Могилевской и Витебской областях неубранными остаются около 15 % зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регионы вплотную приблизились к намолоту в миллион тонн, однако завершить кампанию мешает дождливая погода.

В целом к 31 августа каравай-2020 составляет 7 миллионов и почти 700 тысяч тонн. Самый большой вклад внесли хлеборобы Минской области. В этом году здесь собрали рекордный урожай. В лидерах также Гродненский и Брестский регионы. Намолот Гомельской области составляет чуть более 900 тысяч тонн. Аграриям осталось обработать менее 3 % к уборочной площади.

На уборке зерновых в этом году трудится немало молодежных экипажей. Так, только в Витебской области их более 150. Бесспорное лидерство у лепельчан. Стараются не отставать и другие. Многие молодежные команды преодолели тысячный рубеж. В некоторых хозяйствах региона уже и вовсе завершили уборку зерновых. Например, на предприятии «Новоселки-Лучай» намолотили более 15 тысяч тонн зерна при средней урожайности около 50 центнеров с гектара.

Михаил Паркалов, механизатор ОАО «Новоселки-Лучай»:

Дальше у комбайнеров постановка техники на хранение. Продолжать будем работу на осенне-посевных работах, по заготовке кормов. Мы тоже следим за ситуацией в стране, все видим, наблюдаем, но нам заниматься глупостями некогда. Потому что если мы упустим эту жаркую пору наших сельских работ, то чем все это закончится? Что будет кушать страна?