В Любанском районе произошёл разрыв отопительного котла. Пострадал хозяин

Новости Беларуси. В городском поселке Уречье Любанского района в жилом доме произошел разрыв отопительного котла. Пострадал хозяин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В городском поселке Уречье Любанского района в жилом доме произошел разрыв отопительного котла. Пострадал хозяин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Повреждены входные металлические двери, оконные рамы, имущество в доме. Причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и приборов.
Мужчина госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».