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В Любанском районе произошёл разрыв отопительного котла. Пострадал хозяин

21 января 2021 13:44
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Новости Беларуси. В городском поселке Уречье Любанского района в жилом доме произошел разрыв отопительного котла. Пострадал хозяин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любанском районе произошёл разрыв отопительного котла. Пострадал хозяин-1

Повреждены входные металлические двери, оконные рамы, имущество в доме. Причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и приборов.

В Любанском районе произошёл разрыв отопительного котла. Пострадал хозяин-4

Мужчина госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

# Взрыв # общество # Фотофакт

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